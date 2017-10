Politie pakt verdachte op na schietpartijen op Amerikaans bedrijventerrein ib

04u15

Bron: Belga 0 EPA Radee Labeeb Prince. In de Verenigde Staten heeft de politie de verdachte van de schietpartijen in Maryland en Delaware opgepakt. Het gaat om de 37-jarige Radee Labeeb Prince, zo melden lokale media. Bij de incidenten vielen in totaal drie doden en drie gewonden.

Prince opende gisterenmorgen met het handwapen het vuur op zijn collega's in Edgewood, in de staat Maryland op zo'n 40 kilometer ten noordoosten van Baltimore. Daarbij doodde hij drie mensen en raakten twee anderen gewond.

Lees ook Drie doden bij schietpartij op bedrijventerrein in VS: schutter spoorloos

Vervolgens sloeg hij op de vlucht richting zijn woonplaats Wilmington, een stad in Delaware op ongeveer 85 kilometer. Daar reed hij naar een verkoper van occasiewagens, waar hij een kennis in het hoofd en het lichaam schoot met hetzelfde handwapen. Het slachtoffer overleefde de aanval echter.





De schutter was daarna verscheidene uren spoorloos, maar rond 19.30 uur lokale tijd kon hij uiteindelijk worden ingerekend. Over zijn motief is nog niets bekend.