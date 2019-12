Politie pakt man op die met mes zwaaide en omstanders lastigviel in Amsterdam

Politie lost waarschuwingsschoten op het Rokin bij aanhouding verdachte met mes. De man had daarvoor met een mes lopen zwaaien en viel daarbij omstanders lastig. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Het mes is in beslag genomen, de verdachte is naar een cellencomplex overgebracht.

Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam)