Politie pakt gezochte Nederlander op die met handboeien om ontsnapte in Antwerpen Barbara De Jong

20 december 2019

22u52

Bron: AD.nl 1 De politie heeft vandaag een 23-jarige Nederlander aangehouden die afgelopen augustus met handboeien om wist te ontsnappen na verhoor bij de gerechtelijke politie in Antwerpen. Hij is in Maassluis in de Nederlandse provincie Zuid-Holland aangehouden.

De man was in de nacht van 4 juni betrapt in de haven van Antwerpen toen hij met een andere Nederlander cocaïne uit een container zou hebben proberen te halen.

Na zijn verhoor wachtte de man op vervoer terug naar de gevangenis in Antwerpen. Ineens nam hij de benen, sprong over een hekje en verdween. Ondanks de inzet van een politiehelikopter bleef hij onvindbaar.

Hij stond de afgelopen maanden internationaal gesignaleerd. De politie had van meerdere kanten informatie gekregen over waar hij zich bevond. De man zal aan België worden uitgeleverd.