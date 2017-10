Politie pakt 28 Congolese oppositieleden op aan vooravond van bezoek oppositieleider Tshisekedi ib

01u00

Bron: Belga 0 AFP Een demonsrant met een vogel in Kinshasa. Archieffoto. Zeker 28 Congolese oppositieleden zijn gisteren opgepakt in Lubumbashi. Dat zegt de politie, een dag voor het bezoek van oppositieleider Félix Tshisekedi aan de stad. Volgens zijn partij gaat het om 48 arrestaties.

"In totaal 28 activisten zijn opgepakt en opgesloten in de cel. Ze zullen berecht worden", zegt generaal Paulin Kyungu, politiebevelhebber in de provincie Haut-Katanga. De gearresteerde personen zijn militanten van de Unie voor de Democratie en Sociale Vooruitgang (UDPS), de bekende Congolese oppositiepartij. "Ze gooiden stenen naar mijn jeep en beledigden het staatshoofd."

Stenen

"De politie pakte 48 militanten op. We eisen hun onvoorwaardelijke vrijlating", zei Dany Kabongo, jongerenvoorzitter van de UDPS. "De politie drong ons hoofdkwartier binnen, gooide stenen naar het bureau, mishandelde onze militanten", zei Kabongo. Hij beschuldigde hen er ook van een grote som geld ontvreemd te hebben.

Bezoek Félix Tshisekedi

De arrestaties vinden plaats aan de vooravond van het bezoek van Félix Tshisekedi, de leider van de UDPS en van de verzamelde Congolese oppositie. In een persbericht waarschuwt de UDPS "iedere politieke, burgerlijke en militaire verantwoordelijke die zijn bevoegdheden te buiten gaat, door geweld te gebruiken tegen onze vreedzame combattanten, om de ontvangst van Tshisekedi in Lubumbashi te belemmeren".

"Félix Tshisekedi mag naar Lubumbashi komen zoals hij wil", zegt generaal Kyungu. "Maar de politie zal handelen volgens de instructies van de stedelijke autoriteiten."

Geen publieke manifestaties

In een persbericht gaf de burgemeester van Lubumbashi, Jean Oscar Sanguza, aan dat "er geen publieke manifestatie georganiseerd mag worden zonder schriftelijke toelating van de stedelijke autoriteiten, per aangetekende brief, zeven dagen van tevoren".