Politie pakt 14 migranten op die met gestolen schip Kanaal wilden oversteken

01 januari 2019

In het Noord-Franse Boulogne-sur-Mer heeft de politie gisteravond veertien migranten opgepakt toen zij probeerden met een gestolen vissersboot het Kanaal over te steken, zo is vandaag uit gerechtelijke bron vernomen.