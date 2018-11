Politie overweegt lichaam vermoorde missionaris van geïsoleerd eiland te halen, maar dat is een delicate onderneming IB

26 november 2018

06u40

Bron: The Guardian 0 De Indiase politie overweegt een poging te ondernemen om de stoffelijke resten van de Amerikaanse missionaris John Allen Chau van het afgelegen Indiase North Sentinel Island in de Golf van Bengalen terug te halen. De 26-jarige man werd eerder deze maand vermoord door de geïsoleerde stam die hij wilde gaan bekeren tot het christendom.

Over de manier waarop ze het best te werk gaat om het lichaam terug te halen, wint de politie momenteel informatie in bij antropologen. Ook houdt ze het eiland in de gaten, bang dat copycats van Chau nieuwe pogingen zullen doen om de vijandige geïsoleerde stam te benaderen.

“Psychologische schok”

Een andere dringende vraag die zich opdient na de gewelddadige dood van Chau is of de stam of een lid daarvan vervolgd kan worden voor de moord op de man. Contact met de stam is verboden en de geïsoleerde gemeenschap wordt weliswaar door de Indiase wet beschermd, maar staat volledig buiten de reguliere maatschappij.

Lokale vissers beweren vanuit hun bootjes gezien te hebben dat de stam het lichaam van Chau op het strand begraven heeft. “We hebben de plek waar het lichaam begraven is op een kaart gemarkeerd en hebben tijdens een zee-patrouille de plek enkele uren in de gaten gehouden. In die tijd hebben we verschillende mensen in de buurt van het graf gezien. Ze droegen een pijl en boog en hielden de zee in de gaten”, zegt Dependra Pathak van de politie. “Aangezien ze iemand van buitenaf vermoord hebben, hebben de leden van de stam waarschijnlijk een psychologische schok opgelopen. We begrijpen dit en door hun gedrag vanaf een gepaste afstand te observeren, hopen we dat we een goede strategie te kunnen vinden om de stam eventueel te benaderen.”

Lijken opgehangen aan bamboe palen

In 2006 liep een boot van twee Indiase vissers vast voor de kust van North Sentinel Island: de twee vissers die het bootje bemanden, werden toen ook door de stam vermoord en in het zand van het strand begraven. Na ongeveer een week werden de lichamen volgens politierapporten opnieuw uitgegraven en aan bamboe palen gehangen, met de gezichten naar de oceaan toe.

Als de stam dezelfde praktijk toepast met het lichaam van Chau, is het moment van het uitgraven wellicht de enige mogelijkheid om zijn lichaam terug te halen. “Maar we zijn niet van zinnens om de boel te bestormen. Het is onze verantwoordelijkheid en plicht om deze zaak met fluwelen handschoenen aan te pakken, aangezien het om een kleine groep mensen gaat, op een geïsoleerde plek, met een eigen beschaving en wereldbeeld. We willen geen confrontatie”, zegt Pathak. “Er is dan wel een zaak tegen ‘onbekende stamleden’ geregistreerd in het systeem, maar wettelijk gezien mag ook de politie geen contact hebben met de stam.”

“Terughalen lichaam is te problematisch”

Antropoloog Kanchan Mukhopadhyay die eerder gestationeerd was op de Andamanen, is van mening dat het terughalen van Chau’s lichaam “te veel problemen veroorzaakt om realistisch te zijn.”

“Het is een begrensd gebied en het regeringsbeleid is om het gebied en haar bevolking met rust te laten. Iemand zou er naartoe moeten en wat als er dan opnieuw weerstand is, wat gaan we dan doen? Dat Chau tegen de regels in het eiland betreden heeft, is volgens Mukhopadhyay al een schending van de wil van de geïsoleerde stam: “het ophalen van zijn lichaam is dat opnieuw.”