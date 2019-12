Politie: ook vreedzame demonstranten die toekijken in Hongkong zijn strafbaar

TT

28 december 2019

11u15

Bron: ANP

0

Vreedzame demonstranten die radicalen helpen of toekijken hoe strafbare feiten worden begaan, zijn net zo goed strafbaar. Dat heeft de baas van een van de grootste politiebonden in Hongkong in een open brief aan zijn leden geschreven.