Politie ontvangt noodoproep over escalerend conflict over vuurwerk. Maar wat ze aantreft, is pas echte tragedie Karen Van Eyken

08 juli 2018

09u48

Bron: The Washington Post 0 In de vroege uurtjes van 4 juli ontving de politie van Austin in de Amerikaanse staat Texas een oproep over een escalerend conflict in verband met het afsteken van vuurwerk. Een man richtte een pistool op het hoofd van een andere man op de parkeerplaats van een appartementencomplex. Tegen de tijd dat de agenten ter plekke kwamen, had er zich een drama voltrokken.

Jason Roche (41) was blijkbaar van streek omdat de negentienjarige Devonte Ortiz vuurwerk met zijn vrienden afstak nabij hun flatgebouw.

Toen de politie rond 1u30 's nachts arriveerde, was het kwaad geschied: Ortiz was neergeschoten.



Hij werd nog in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij later doodverklaard.

Roche vertelde de politie dat hij Ortiz en zijn vrienden eerder die nacht had gevraagd om geen vuurwerk af te steken ter ere van 'Onafhankelijkheidsdag'. Nochtans is dat wel gebruikelijk in de Verenigde Staten. Toen ze niet luisterden, verklaarde Roche dat hij de groep een tweede maal confronteerde. Volgens de man schoot hij de tiener dood omdat deze laatste ook naar zijn wapen had gegrepen. Het was volgens Roche dus gewoon een kwestie van zelfverdediging.

Videobeelden

Maar de politie bekeek videobeelden van het incident en ontdekte dat Roche niet de waarheid vertelde. De opnames toonden hoe hij een wapen richtte op Ortiz. De vader van Roche was er ook en probeerde tussenbeide te komen. De vader en de tienerjongen gingen verbaal met elkaar in de clinch en duwden elkaar een paar keer waarna de vader op de grond viel. Het was dan dat Roche de jongen abrupt neerschoot.

Ortiz, zo bleek achteraf, was niet gewapend toen hij werd neergeschoten, en viel Roche helemaal niet aan.

Roche werd vrijdag gearresteerd en beschuldigd van moord, verklaarde de politie. Hij wordt vastgehouden in de gevangenis van Travis.

De familie van de tiener blijft gebroken achter na het zinloze geweld. Op vrijdagavond hielden vrienden en kennissen een wake voor Ortiz nabij de middelbare school waar hij vorig jaar afstudeerde.