Politie ontruimt tentenkamp net over grens met Nederland Regilio Kouwenhoven

26 oktober 2018

16u25

Bron: AD.nl 1 Langs de snelweg A67 in Nederland heeft de politie een tentenkamp ontdekt. Daar verbleef een groep van dertig mensen, vermoedelijk illegale vluchtelingen. Er waren ook kinderen bij.

De groep bestaat uit een paar gezinnen. Waar zij precies vandaan komen, is nog niet bekend. Waarschijnlijk uit een Noord-Afrikaans land. Ze verbleven in een vijftal tenten en kampeerden sinds zeker begin van de week in het bos net over de grens met Nederland.



De Nederlandse politie denkt dat ze er al een tijdje zaten. Iedereen verkeert in goede gezondheid en niemand is aangehouden. De zes tenten worden ontruimd en de mensen gaan elders heen.

Uitwerpselen

Eerder deze week zag een voorbijganger menselijke uitwerpselen en tissues in de bossen liggen. De gemeente Bladel werd gewaarschuwd, die op haar beurt weer de politie inschakelde. Vandaag werd de groep geconfronteerd met een politiemacht van zo’n twintig man.

De illegalen wilden zich eigenlijk niet laten registeren in Nederland, zo lieten ze weten via de enige persoon in de groep die Engels spreekt. Dat zou de doortocht naar Engeland belemmeren. Momenteel werken zij nog rustig mee, maar de politie houdt er rekening mee dat de situatie wat grimmig wordt zodra de vluchtelingen daadwerkelijk weg moeten.

Ze kunnen niet in het tentenkamp blijven en worden daarom per bus naar het azc in Budel gebracht. Daar worden ze geïdentificeerd en krijgen ze onderdak. Mocht een van de vluchtelingen daar echt niet aan willen meewerken en vluchten, dan wil de politie geen klopjacht houden.