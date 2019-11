Politie ontruimt opnieuw kamp met 500 migranten in Parijs HR

28 november 2019

13u48

Bron: Belga 0 Buitenland In het kader van een nieuwe ontruiming van een migrantenkamp in Parijs zijn donderdag meer dan vijfhonderd mensen naar opvang- en wooncentra overgebracht, zo heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Het was al zowat de zestiende keer dat zo een operatie heeft plaatsgevonden sinds de start van de migratiecrisis in 2015. Omkaderd door een aanzienlijke politiemacht, verliep ze kalm. De nieuwe ontruiming komt drie weken na evacuatie uit een deel van die kampen aan de Porte de la Chapelle in het noordoosten van Parijs. Toen kregen 1.600 migranten een ander onderkomen.

De prefectuur van de regio Ile-de-France liet aan AFP weten dat vandaag meer dan vijfhonderd mensen, onder wie 216 kwetsbaren, naar daartoe voorbestemde wooncentra of centra voor opvang en onderzoek van de situatie zijn meegenomen.”

19.000 mensen

“We blijven mensen in beschutting nemen in afwachting van de totale ontruiming van de kampen langs de 'périphérique’”, luidde het ook bij de prefectuur. Sinds januari hebben de autoriteiten al meer dan 19.000 mensen “onder hun hoede genomen”.

De autoriteiten willen in de komende weken de ontmanteling van de kampen afronden en vermijden dat er nieuwe verrijzen. Maar voor enkele organisaties stellen er zich problemen. Zo zouden talrijke migranten weer de straat hebben opgezocht en zou de politie hen ook “lastig vallen”.

