Politie ontruimt migrantenkamp in Rome ADN

13 november 2018

13u35

Bron: Belga 0 In Rome is vandaag een migrantenkamp ontruimd. Dat gebeurde in het verleden al verschillende keren. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zegt vastberaden te zijn om een einde te maken aan deze "illegale vrije zones".

Volgens Baobab Experience, de humanitaire organisatie die het kamp beheert, woonden er 200 mensen, voornamelijk migranten maar ook daklozen en leden van de Roma-gemeenschap. Het lag achter het treinstation Tiburtina, in het noordoosten van de stad.

Vanochtend vroeg startte de politie met het ontruimen van het kamp, met behulp van bulldozers. Bussen brachten de migranten naar immigratiediensten. De extreemrechtse Salvini zei in oktober dat er iemand verkracht was in het tentenkamp. Baobab Experience noemt de hele operatie "een eindeloze schande voor deze stad". "Sociale problemen worden in Rome opgelost met politie en graafmachines", stelt de organisatie op Twitter.



Wegens een gebrek aan accommodatie slapen vele migranten in de Italiaanse hoofdstad noodgedwongen op straat.