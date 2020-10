Politie ontruimt kraakpand van radicale linkse beweging in Berlijn ADN

09 oktober 2020

15u49

Bron: Belga 0 De Duitse oproerpolitie is vrijdag tijdens een grote operatie een iconisch kraakpand van de radicale linkse Berlijnse beweging binnengedrongen en heeft dat ontruimd. In de buurt kwam het verschillende keren tot aanvaringen tussen betogers en politie. Uiteindelijk werden tientallen bewoners naar buiten geleid.

De bewoners van Liebigstrasse 34 beschrijven hun beruchte ‘woonproject’ als een ‘anarchistisch-feministisch collectief’. Het is een van de laatste panden in de links-radicale krakersscene in de Duitse hoofdstad, waar vervallen buurten de laatste jaren steeds meer opgewaardeerd werden. Donderdagavond waren al honderden betogers op straat gekomen nadat een rechtbank de bezetting van het pand illegaal had bevonden.

Grote operatie

Ongeveer 1.500 politieagenten waren betrokken bij de grote operatie vrijdag om het pand, in het oostelijke district Friedrichshain, te ontruimen. Kort na 7 uur vielen ze door middel van koevoeten en kettingzagen binnen bij het gebarricadeerde pand. Een groot gebied rond het gebouw was afgezet, sommige agenten waren opgesteld op nabijgelegen daken.



Uiteindelijk werden 57 bewoners door een raam op de eerste verdieping naar buiten geleid. Volgens de politie hebben er slechts een paar zich verzet. Een politiewoordvoerder verklaarde het gebouw enkele uren na het begin van de operatie leeg. Een bouwdeskundige zal de individuele kamers nu inspecteren, waarna het pand wordt overgedragen aan een deurwaarder.

Botsingen tussen betogers en politie

Het kwam ook enkele keren tot botsingen tussen betogers en politieagenten. "In de omliggende straten werden onze collega's op veel plaatsen aangevallen, soms ernstig, en moesten ze ook fysiek geweld gebruiken om de maatregelen af te dwingen", twitterde de Berlijnse politie.

In de loop van de dag zouden betogers opnieuw “chaos gaan creëren”. Om 21.00 uur is er al een protest gepland met 500 deelnemers.