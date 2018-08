Politie ontmaskert gevaarlijke pedofiel na akelige vondst in muur avh

19 augustus 2018

12u58

Bron: Mirror 0 De 30-jarige pedofiel Anthony Wood is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar. De Brit kon lang onder de radar blijven terwijl hij verschillende kinderen misbruikte en verkrachtte. Maar hij liep eindelijk tegen de lamp toen de politie een akelige vondst deed achter een muur in zijn huis.

Anthony Wood werd vrijdag veroordeeld tot 24 jaar cel voor 18 gevallen van kindermisbruik, waaronder de verkrachting van twee kinderen. De man uit het Engelse Nottingham kon jarenlang zijn gang gaan, maar liep tegen de lamp toen de politie tientallen rubberen handschoenen vond in een muur in zijn huis. Meer dan tien jaar verstopte hij bewijsmateriaal in die muur. Hij dreigde er ook mee zijn slachtoffers te vermoorden als ze over het misbruik zouden vertellen.

Wood gebruikte de handschoenen bij zijn misdaden, dus was het voor de speurder een koud kunstje om hem via DNA-materiaal aan de slachtoffers te linken. De politie vond nog meer handschoenen in de kelder en Wood had ook ondergoed verstopt in het plafond.

Wood pleitte onschuldig, maar het bewijsmateriaal was overweldigend. Hij werd veroordeeld voor acht verkrachtingen van een jongen, zeven verkrachtingen van meisje en drie gevallen van misbruik van een meisje jonger dan 13 jaar.

“Wood is een gewelddadige en manipulatieve man die teert op macht”, zegt agent Cherie Sisson. “Hij toonde geen emotie tijdens de ondervragingen en heeft nooit bekentenissen afgelegd. Hij toont geen enkele spijt.”