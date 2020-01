Politie ontkent buitensporig geweld gebruikt te hebben tijdens massabetoging in Hongkong AW

02 januari 2020

16u19

Bron: Belga 0 Het hoofd van de politie in Hongkong heeft de acties van zijn korps, tijdens een massabetoging op Nieuwjaar, verdedigd. Amnesty International (AI) had eerder gezegd dat de politie buitensporig geweld had gebruikt om de meer dan een miljoen betogers in bedwang te houden.

"We weerleggen deze beweringen hevig: ze zijn totaal verkeerd en ongegrond", aldus politietopman Kwok Ka-chuen. "Dit is een campagne om onze politie in diskrediet te brengen en onze operationele efficiëntie in gevaar te brengen."

Volgens AI was een conflict waarbij een groep mensen een bank vernielden gemakkelijk op te lossen, maar heeft de politie traangas afgestoken in de menigte waardoor de mars abrupt tot een einde kwam. Ook zou een politicus van de Democratische Partij bespoten zijn met pepperspray toen die de politie vroeg om te kalmeren.

Kwok zegt dan weer dat de arrestaties nodig waren. "Veel mensen verlangen naar vrede en stabiliteit in 2020, maar dit voornemen is aan diggelen geslagen door een groep van egoïstische criminelen", klonk het.

“Buitensporig" geweld

Amnesty vindt de politieacties tegen de demonstranten "buitensporig". De politie toont "een houding van vergelding", die niet ten goede komt aan de de-escalatie van de problemen, aldus de organisatie.

Aanleiding voor de aanhoudende demonstraties was destijds een gehaat wetsontwerp dat was gemaakt om verdachten in het autonome Hongkong eenvoudig aan China te kunnen uitleveren. Premier Carrie Lam trok het ontwerp na massale protesten in, maar de demonstranten gaan nog steeds de straat op en eisen onder meer veel meer democratie.