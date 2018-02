Politie ontdekt ijzingwekkende 'handleiding voor pedofielen' bij peutermoordenaar Jon Venables Karen Van Eyken

07 februari 2018

16u49

Bron: Sky News 0 Als 10-jarige jongen vermoordde Jon Venables in 1993 samen met een leeftijdsgenoot de 2-jarige peuter James Bulger in Liverpool. Na 8 jaar cel kwam hij vrij. Maar nu ging het opnieuw mis. Bij een routinecontrole ontdekte de politie op zijn laptop meer dan 1.000 pornografische beelden van kinderen en een 'handleiding voor pedofielen'.

Jon Venables kreeg na zijn vrijlating in 2001 een nieuwe naam en de garantie dat zijn anonimiteit levenslang zou gewaarborgd worden. Het is al de tweede maal dat Venables zijn voorwaarden heeft geschonden.

Hij moest vandaag opnieuw voor de rechtbank verschijnen en heeft daar nu schuld bekend voor het bezit van in totaal 1.170 onzedelijke beelden van kinderen. In de rechtbank werden de foto's als "vreselijk" en "hartbrekend" omschreven omdat ze het gruwelijke misbruik van jongetjes zoals de kleine James Bulger lieten zien. Vele kinderen op de beelden waren tussen 6 en 13 jaar oud en sommigen nog jonger.

(lees verder onder foto)

De politie vond eveneens een handleiding voor pedofielen getiteld 'Jazz Guide' (Seksgids) bedoeld om misbruikers te leren hoe ze "veilig" seks met kinderen kunnen hebben.

"De handleiding is een walgelijk en misselijkmakend document dat ver beneden elke morele standaard staat", verklaarde openbaar aanklager Louis Mably tijdens de zitting.

Rechter Andrew Edis beschreef de handleiding als een "weerzinwekkend document dat zijn lezers aanzet tot de ergste seksuele inbreuken op heel jonge kinderen". Het bezit van de handleiding "suggereert" dat Venables "overwoog misdaden van seksuele aard op kinderen" te plegen.

"Domme driften"

Het hof vernam dat Venables - toen hij naar een politiebureau werd geleid - had toegegeven dat hij "mensen had teleurgesteld" en last had van "domme driften". Zijn advocaat Edward Fitzgerald voegde daaraan toe: "Hij heeft me gevraagd om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan iedereen die hij in de steek heeft gelaten. Hij verontschuldigt zich bij de familie van James Bulger voor het nieuwe leed dat zijn vergrijp heeft veroorzaakt."

Venables is vandaag tot 3 jaar en 4 maanden cel veroordeeld.

In 1993, toen Jon Venables en Robert Thompson 10 jaar oud waren, ontvoerden, folterden en vermoordden ze de kleine James Bulger in Liverpool. Het lichaam van de 2-jarige jongen werd twee dagen later bij een spoorweg teruggevonden.

De zaak veroorzaakte veel ophef in Groot-Brittannië. De twee veroordeelden werden in 2001 voorwaardelijk vrijgelaten. In 2010 kreeg Venables al twee jaar cel voor het bezit van kinderporno. Omdat zijn nieuwe identiteit beschermd is, kreeg enkel de rechter hem op de zitting van vandaag via video te zien.