Politie ontdekt het onthoofde lichaam van zestiger. En dan krijgt zoon Simon nog e-mails van hem kg

18 juli 2018

15u05

Bron: ABC News 0 In Australië is een spraakmakende rechtszaak van start gegaan: de 60-jarige Lindy Williams wordt beschuldigd van de moord op haar 66-jarige partner George Gerbic in 2013. Alleen het torso van Gerbic werd destijds gevonden, waardoor de politie het lichaam aanvankelijk niet kon identificeren. Daarom had zoon Simon Gerbic geen flauw benul dat de e-mails die hij van zijn vader aankreeg, wellicht afkomstig waren van zijn moordenaar.

In september 2013 werd in de Australische provincie Queensland het lichaam van George Gerbic ontdekt in een grasveld langs de weg. De zestiger werd onthoofd, zijn armen en benen werden afgesneden, en daarna werd zijn torso verbrand. Daardoor slaagden de autoriteiten er eerst niet in om de identiteit van het lichaam te achterhalen. Pas na tien maanden werd duidelijk dat het ging om George Gerbic.

Al die tijd stond zoon Simon Gerbic nog in contact met zijn vader, leek het. Iemand had toegang gekregen tot het e-mailaccount van de man en hield de schijn op door de zoon af en toe een bericht te sturen.



In een eerste e-mail legde zijn ‘vader’ uit dat hij ziek in bed ligt en dat zijn gsm kapot is, meldt ABC News. In een volgend bericht staat te lezen dat vader George samen met zijn vriendin binnenkort op een lange reis zullen vertrekken. “Lindy en ik hebben beslist op vakantie te gaan en zullen niet terugkomen voor februari 2014. Haar zoon en schoondochter blijven in het huis. Ik blijf in contact via e-mail en Skype.”

Ook in andere e-mails wordt de zoon op de hoogte gehouden van alledaagse activiteiten. “Ik heb de witte mieren in huis verwijderd, ik moest de vloer en planken uitbreken". Hij krijgt zelfs een mail op zijn verjaardag in januari: “Hoi Simon, een gelukkige verjaardag toegewenst!! Wat ga je doen om het te vieren?”

Uitgegleden

Volgens de zoon werden de e-mails vervalst door de vriendin zijn vader, Lindy Williams, die eerder al toegaf een turbulente relatie te hebben met zijn vader. Ze wordt beschuldigd van moord en staat deze week terecht voor de rechtbank van Brisbane.

De vrouw beweert echter dat de man om het leven kwam na een ongelukkige val. Hij zou zijn uitgegleden terwijl het koppel klinkende ruzie had. Daarna zou Williams het huis hebben verlaten, en wanneer ze na twee dagen terugkwam, vond ze het lichaam naar eigen zeggen terug zonder hoofd of ledematen. Ze geeft wel toe dat ze het torso dumpte langs de kant van de weg en in brand stak. Dat deed ze omdat ze bang was om zelf op te draaien voor de dood van haar vriend. De rechtszaak duurt minimaal nog twee weken.

