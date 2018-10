Politie ontdekt 63 foetussen in tweede uitvaartcentrum in Detroit IB

22 oktober 2018

03u55

Bron: The Guardian, Belga 0 De politie heeft in een funerarium in het Amerikaanse Detroit 63 foetussen aangetroffen. Dat melden lokale media. Vorige week werden nog de resten van elf foetussen ontdekt bij een ander uitvaartcentrum in de stad.

"Dit gaat veel verder dan we hadden verwacht. Het is ongelofelijk", verklaarde politiechef James Craig aan Detroit News. Bij een huiszoeking in Perry Funeral Home troffen agenten 36 foetussen aan in dozen. Nog eens 27 ongeboren baby's werden ontdekt in diepvriezers. De licentie van het uitvaartcentrum werd ingetrokken.

Vorige week werden al de resten van 11 foetussen ontdekt in een ander uitvaartcentrum in Detroit, dat zijn activiteiten had stopgezet. De lijkjes zaten daar verstopt in een vals plafond.

Een verklaring voor de macabere vondsten is er nog niet.

Onderzoek

Volgens de politiechef wordt onderzocht of financiële elementen een rol hebben gespeeld. Een andere piste is dat het funerarium niet over de toestemming en/of de certificaten beschikte om lichamen van overledenen te behandelen.

A full statement from a lawyer representing Perry Funeral Home @wxyzdetroit pic.twitter.com/wer8Kds2SZ Ali Hoxie(@ ali_hoxie) link