Politie ontdekt 1,3 miljoen euro in koffer van Belg op Spaanse autostrade HR

04 september 2020

08u01 0 De Spaanse Guardia Civil heeft tijdens een verkeerscontrole een fortuin ontdekt in de kofferbak van een Belgische bestuurder. Daarin lagen twee valiezen bomvol met bankbiljetten, goed voor bijna 1,4 miljoen euro. De Belg wilde niet vertellen waar het geld vandaan kwam.



De wagen met Belgische nummerplaat werd op zondag 31 augustus voor een controle van de weg geplukt in L’Aldea, een stad zo'n 75 kilometer ten noorden van Tarragona. Hij reed in noordelijke richting tussen Valencia en Barcelona. In de wagen zat naast de Belg ook nog een man met de Turkse nationaliteit.

Toen agenten de kofferbak openden, zagen ze twee valiezen liggen. Daar lagen kleren in, maar toen ze die wat opzijschoven, bleken eronder honderden pakketjes met bankbiljetten verstopt. In totaal ging het om maar liefst 1.375.740 euro.

De Belg verklaarde verantwoordelijk te zijn voor het geld, maar wilde geen uitleg geven over de herkomst of bestemming. Wie in Spanje met meer dan 100.000 euro rondrijdt, heeft daar speciale documenten voor nodig, en die kon hij niet voorleggen. De politie nam het in beslag vanwege de twijfelachtige afkomst, in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld.

Het geld werd overgemaakt naar een rekening van de ‘Banco de España’ die speciaal voor dit soort inbeslagnames dient. De Guardia Civil zegt dat ze door middel van internationale samenwerking zullen proberen te achterhalen waar het geld vandaan kwam.

