Politie: "Onervaren" hulpverleners kunnen "cruciale aanwijzingen" gemist hebben in zoektocht naar Nora

18 augustus 2019

De politie van Maleisië geeft toe dat "onervaren" hulpverleners "cruciale aanwijzingen" gemist kunnen hebben tijdens hun zoektocht naar het verdwenen meisje Nora Quoirin (15). Dat schrijft de Britse krant Mail on Sunday.

Het kwetsbare Frans-Ierse meisje verdween in de nacht van 3 op 4 augustus uit het vakantiehuisje in Maleisië waar ze samen met haar ouders, zus en broer verbleef. Pas na een zoektocht van 10 dagen, waaraan honderden hulpverleners meewerkten, werd haar levenloze lichaam gevonden. Ze lag naakt aan een beekje, op ongeveer 2,5 kilometer van de lodge waar ze verbleef.

Autopsie

Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar een autopsie toonde aan dat Nora stierf aan inwendige bloedingen. Die kunnen veroorzaakt zijn door langdurige honger en stress. Ze had ook kneuzingen op haar benen, maar er was “geen teken van geweld, ontvoering of seksueel misbruik” volgens het verslag van de lijkschouwer. Zaterdag werd haar stoffelijk overschot naar Londen teruggevlogen, waar het gezin woont.





Volgens de Mail on Sunday heeft een Maleisisch politieofficier nu toegegeven dat sommige van de hulpverleners "onervaren" waren en dat ze "cruciale aanwijzingen" gemist kunnen hebben in de zoektocht. Dat betekent dat ze ook kansen hebben laten liggen om de tiener – die een leer- en ontwikkelingsachterstand had – levend en wel terug te vinden. Er wordt immers aangenomen dat Nora nog tot een week geleefd moet hebben terwijl ze in de jungle was.

Het gebied waar ze uiteindelijk gevonden werd, was in de eerste dagen van de zoektocht uitgekamd. De politie houdt er wel rekening mee dat het meisje een hele tijd kan hebben rondgedwaald en dat ze zich daar op dat moment nog niet bevond. Een hooggeplaatst politieofficier die betrokken was bij de zoektocht onthulde nu wel dat er in de hulpteams mensen zaten die “onervaren” waren en “snel moe werden in de warme en vochtige omstandigheden” in de jungle.

Armlengte

Ze zouden volgens de man ook niet altijd op armlengte van elkaar gelopen hebben. "We kunnen het hen niet kwalijk nemen, want voor velen was het de eerste keer dat ze zo veel uren op rij in zulke ongelofelijke zware omstandigheden moesten werken. En de water- en voedselvoorraden waren beperkt. Alles bij elkaar denk ik dat ze hun best hebben gedaan", klinkt het.

Een andere politieofficier vertelde de Britse krant dat er nog altijd gezocht wordt naar aanwijzingen op de plaats waar het meisje gevonden werd. Zo is haar ondergoed nog altijd spoorloos, dat ze droeg toen ze ging slapen. De politie wil zo uitsluiten dat het meisje ontvoerd of aangerand werd, iets waarmee haar ouders nog altijd rekening houden. Zijn geloven immers niet dat hun dochter zo maar zou weglopen en vermoeden dan ook dat er kwaad opzet in het spel is. Volgens de politie is daar momenteel echter nog altijd geen bewijs voor.