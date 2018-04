Politie ondervroeg verdachte amper enkele uren voor schietpartij bij YouTube TK

04 april 2018

09u27

Bron: LA Times, Daily Mail 9 Nasim Aghdam, de 39-jarige vrouw die gisteren het vuur opende in het hoofdkwartier van YouTube en daarbij drie mensen neerschoot, werd gisterenochtend nog ondervraagd door de politie. Haar familie had haar als vermist opgegeven.

Volgens Nasims vader, Ismail Aghdam, had de familie haar maandag als vermist opgegeven omdat ze al twee dagen haar telefoon niet meer opnam. Gisterenochtend vroeg vond de politie de dame dan terug terwijl ze aan het slapen was in haar auto, die geparkeerd stond op een stadsparking in Mountain View. Die plek ligt op minder dan 50 kilometer van het hoofdkwartier van YouTube.

"Onze agenten maakten rond 2 uur 's nachts contact met de vrouw omdat haar nummerplaat overeenkwam met die van een vermiste vrouw uit Zuid-Californië", aldus een woordvoerster van de Mountain View Police. "Ze bevestigde dat zij de vrouw was die geseind stond als vermist en antwoordde op al onze vragen."

Gewaarschuwd

De politie bracht daarna de familie van Nasim op de hoogte dat hun dochter gevonden was. Volgens Ismail stelden de agenten hem gerust en zeiden ze dat 'alles onder controle was'. Volgens hem heeft hij hen gewaarschuwd dat ze misschien onderweg was naar de gebouwen van YouTube en dat ze het bedrijf haatte.

Nasim Aghdam verwondde gisteren drie mensen voor ze zichzelf om het leven bracht. Het gaat om een 36-jarige man die in kritieke toestand verkeert, een 32-jarige vrouw die zwaargewond raakte en een 27-jarige vrouw die in “goede toestand” verkeert. Daarnaast raakte nog een vierde persoon lichtgewond bij het wegvluchten uit de campus.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.