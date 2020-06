Politie Noord-Ierland vindt wapen waarmee journaliste Lyra McKee werd vermoord RL

Bron: Belga, BBC 4 De politie in Noord-Ierland zegt het wapen te hebben gevonden waarmee de journaliste Lyra McKee vorig jaar werd doodgeschoten tijdens rellen in Londonderry. Naast het wapen werd ook munitie en een bom aangetroffen, aldus Britse media donderdag.

De 29-jarige McKee kwam om het leven, toen iemand begon te schieten, terwijl ze verslag deed van rellen in de wijk Creggan. De New IRA gaf later in Ierse media toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood. Een van de leden van de groep zou op de politie hebben geschoten en daarbij per ongeluk McKee hebben geraakt. De dood van de journaliste zorgde vorig jaar voor grote onrust.

Het moordwapen werd vorige week aangetroffen door de Noord-Ierse politie na een zoektocht van twee dagen in de wijk Ballymagroarty te Londonderry. Na onderzoek werd vastgesteld dat dit het moordwapen is.

Naar aanleiding van de vondst is een 52-jarige man gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld, hij ontkent iedere betrokkenheid. De politie spreekt echter van een “doorbraak” in het onderzoek.

