Politie Noord-Ierland pakt opnieuw vijf New IRA-verdachten op KVE

23 augustus 2020

22u30

Bron: Belga 0 De politie van Noord-Ierland heeft opnieuw vijf verdachten van de splintergroep New IRA (Nieuw Iers Republikeins Leger) opgepakt voor terrorisme. Dat brengt het totaal op zeven gearresteerden voor de hele week.

Twee vrouwen van 45 en 49 jaar werden zaterdag laat aangeklaagd op verdenking van een breed scala aan strafbare feiten onder de terrorismewet als onderdeel van Operatie Arbacia, een lopend onderzoek naar de activiteiten van de Nieuwe IRA, zo zei de politie van Noord-Ierland.

Drie mannen werden ook zaterdag laat aangeklaagd en alle vijf verdachten zullen maandag voor een rechtbank in Belfast verschijnen, zo zei assistant chief agent Barbara Gray. De vijf verdachten worden beschuldigd van lidmaatschap van een verboden organisatie, het voorbereiden van terroristische aanslagen en het bezit van wapens en munitie.

Leiders van New IRA

Gray zei dat twee andere mannen zaterdag voor een rechtbank in Belfast waren verschenen, terwijl nog twee verdachten in verhoor blijven, na de arrestatie van negen mensen na huiszoekingen in de Ierse republiek dinsdag. Verschillende topleiders van de New IRA waren onder degenen die werden gearresteerd, meldt de krant Belfast Telegraph.

De politie arresteerde zaterdag ook een tiende verdachte op de Londense luchthaven van Heathrow, een 62-jarige man die in Schotland woonde.

Noord-Ierland werd decennialang verscheurd door sektarische conflicten tussen katholieke nationalisten die van een verenigd Ierland dromen, terwijl ze vochten tegen de protestantse unionisten vochten die in het Verenigd Koninkrijk willen blijven. Na een vredesproces dat leidde tot machtsdeling in het gebied, beëindigde IRA officieel haar geweldcampagne in 2005. Maar de New IRA en andere splintergroepen hebben zich tegen de vrede verzet.