Politie noemt steekpartij Reading dan toch terreurdaad, “MI5 had verdachte vorig jaar nog in het vizier” JV ADN

21 juni 2020

12u35

Bron: ANP/BELGA/DPA 66 De steekpartij gisteren in het Engelse Reading, waardoor drie mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten, was een terreurdaad. Dat heeft de politie vandaag verklaard. Een uur eerder verklaarde de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock nog dat de zaak niet als terreurdaad behandeld zou worden.

De steekpartij vond rond 19 uur (lokale tijd) plaats in het park Forbury Gardens. Drie mensen bekochten die met hun leven, drie anderen zijn gewond geraakt.

Alleen

De politie heeft een 25-jarige man opgepakt, op verdenking van moord. Er wordt niet gezocht naar andere verdachten, de politie gaat er vanuit dat de man alleen handelde. Volgens lokale media gaat het om een man van Libische afkomst, ene Khairi Saadallah. De politie wilde alleen kwijt dat het om iemand uit de omgeving gaat.



Dean Haydon, de nationale antiterreurcoördinator, beschouwt de aanval wel degelijk als een terreurdaad. Zijn diensten nemen de zaak over, meldt de politie.

Korte tijd in het vizier

De Britse veiligheidsdienst MI5 had de verdachte vorig jaar nog korte tijd in het vizier, meldt de BBC op basis van bronnen. MI5 kreeg Saadallah in het oog omdat hij plannen zou hebben om naar Syrië te gaan. Wat hij daar precies wilde doen, is niet zeker, maar mogelijk wilde hij zich aansluiten bij een terroristische groepering. Na onderzoek vond de veiligheidsdienst dat er geen verdere dreiging uitging van de man en werd de zaak gesloten.

Nog volgens Britse media was Saadallah net uit de gevangenis. Het is niet bekend waarom hij vastzat.

Lessen

Premier Boris Johnson heeft naar aanleiding van het incident zondag met veiligheidsambtenaren, politiehoofden en ministers vergaderd.

Johnson betuigde na afloop zijn medeleven aan de slachtoffers en de nabestaanden en zei ook dat hij bereid was om “actie te ondernemen” als er “lessen te leren vallen” en als er veranderingen van het rechtssysteem nodig zijn “om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen”.

In februari had de premier beloofd “fundamentele veranderingen” door te voeren in het beleid rond veroordeelde terroristen, nadat een veroordeelde terrorist slechts enkele dagen na zijn vrijlating een aanslag pleegde in Londen.



