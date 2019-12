Politie Nieuw-Zeeland probeert morgen lichamen van vulkaan te halen IB

12 december 2019

04u13

Bron: Radio NZ, New Zealand Herald, The Guardian 0 De Nieuw-Zeelandse politie heeft aangekondigd dat vrijdagochtend lokale tijd (donderdagavond Belgische tijd) een poging gedaan zal worden om de achtergebleven lichamen van White Island op te halen. Tot nu toe vond de politie het te gevaarlijk om het nog altijd onrustige vulkaaneiland te betreden.

Politiecommissaris John Tims zegt op een persconferentie dat de families van de acht vermisten, die op White Island zijn achtergebleven en vermoedelijk allen niet meer in leven zijn, op de hoogte zijn gebracht van het plan.

De politie stond onder toenemende druk van de familieleden van de slachtoffers om de lichamen terug te halen. Omdat het risico op een tweede uitbarsting erg hoog is, heeft de politie dat tot nu toe niet willen doen. Maar de families argumenteerden dat er na een tweede uitbarsting mogelijk niets meer terug te vinden is van hun geliefden.



Volgens de burgemeester van Whakatane, Judy Turner, zijn de families "wanhopig en gefrustreerd” over de lange wachttijd. De broer van de omgekomen Nieuw-Zeelandse tourgids Hayden Marshall-Inmann wilde zelf het lichaam van zijn broer gaan terughalen van White Island en schreef het kabinet van premier Ardern daarover aan, maar kreeg geen toestemming. Dat meldt de New Zealand Herald.

lees verder onder de foto:

Het officiële dodental na de vulkaanuitbarsting staat momenteel op acht, maar aangenomen wordt dat de acht vermisten die nog op White Island/Whakaari zijn, ook overleden zijn. Veertien van de doden zouden Australiërs of inzittenden van Australië zijn. Afgelopen nacht stierven nog twee Australische broers in het ziekenhuis.

Op dit moment worden nog 21 mensen in Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen verpleegd, zeven patiënten zijn overgebracht naar Australische ziekenhuizen, zes mensen zullen als hun conditie dat toelaat later vandaag eveneens naar Australië worden overgevlogen, waar hun behandeling zal worden verdergezet.

