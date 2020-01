Politie Nieuw-Zeeland neemt fake wapen in beslag van maîtresse schutter Las Vegas jv

28 januari 2020

14u25

Bron: New Zealand Herald 0 Een voormalige maîtresse van Stephen Paddock, die in oktober 2017 58 mensen doodschoot in Las Vegas, is donderdag in Nieuw-Zeeland betrapt met een nepwapen. De politie nam het in beslag. Dat meldt de New Zealand Herald.

De vrouw liet de replica vorige donderdag bij een winkelcentrum in Auckland zien aan een reporter. Ze beweerde dat het een echt vuurwapen was en dat ze het bij zich had om zichzelf te beschermen. De New Zealand Herald maakt haar identiteit niet bekend.

De minnares van Paddock vluchtte na het bloedbad in Las Vegas weg uit de VS naar Nieuw-Zeeland. “Ik woon hier al een tijdje, maar wil niet dat iemand dat weet”, zei ze. “Het onderzoek loopt nog in de VS. Ik heb nog altijd enorme schuldgevoelens omdat ik dit misschien had kunnen voorkomen. Heel wat mensen willen mij nu dood omdat ik niets heb ondernomen.”

De vrouw had jarenlang een seksuele relatie met de massamoordenaar Stephen Paddock, die toen ook al heel lang samen was met zijn vaste partner Marilou Danley.