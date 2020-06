Politie New York ontmantelt eenheid die gewelddadige misdaad bestrijdt IB

16 juni 2020

01u12

Bron: ANP 0 De politie in New York, de NYPD, gaat een zeshonderd man sterke eenheid ontmantelen die gewelddadige misdaad in de stad bestrijdt. Dat maakte commissaris Dermot Shea maandag (lokale tijd) bekend. De agenten krijgen per direct andere taken toegewezen, waaronder recherchewerk en politiewerk op wijkniveau in de miljoenenstad.

"Dit is het politiewerk van 21ste eeuw", zei commissaris Shea tijdens een persconferentie over de ontmanteling. "We moeten dat op een manier doen die vertrouwen creëert tussen agenten en de gemeenschap die zij dienen."

Volgens Shea wordt het tijd dat de NYPD, die met zo'n 36.000 agenten de grootste politie-eenheid in de VS is, verandert. "We kunnen afstand nemen van brute kracht", zei de commissaris.

Volgens Shea is de beslissing om de eenheid van politie in burger op te doeken vergelijkbaar met het besluit om fouilleringen zonder reden (‘stop and frisk’) af te schaffen, waarbij heel vaak mensen met donkere huidskleur brutaal tegengehouden werden. Activisten verweten de betrokken politieagenten geregeld agressief op te treden tegen minderheden.

Onder vuur

De NYPD ligt al enige tijd onder vuur vanwege het politieoptreden bij de recente demonstraties tegen politiegeweld en racisme in de stad. Volgens veel betogers zou de politie te hard hebben opgetreden bij de demonstraties in New York. De staat New York keurde inmiddels al verschillende nieuwe wetten goed als reactie op de betogingen, bijvoorbeeld het verbod op wurggrepen. Maar volgens critici gaan de hervormingen niet ver genoeg.

Aanleiding voor de protesten was de dood van de zwarte arrestant George Floyd, die overleed nadat een agent in Minneapolis minutenlang met een knie op zijn nek drukte.

Ook politiehervormingen in Atlanta

Net als New York kondigde de stad Atlanta in de zuidelijke staat Georgia vandaag politiehervormingen aan. Burgemeester Keisha Lance Bottoms gaf politieagenten het bevel om nog slechts “redelijk” geweld te gebruiken om iemand tegen te houden. Ook moet de politie de-escalatietechnieken gebruiken alvorens over te gaan tot dodelijk geweld.

De maatregelen komen er nadat politie vrijdagavond in de stad een 27-jarige Afro-Amerikaan dood had geschoten.