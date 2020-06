Politie New York ontmantelt anti-misdaad eenheid IB

16 juni 2020

01u12

Bron: ANP 0 De politie in New York, de NYPD, gaat een zeshonderd man sterke eenheid ontmantelen die gewelddadige misdaad in de stad bestrijdt. Dat maakte commissaris Dermot Shea maandag (lokale tijd) bekend. De agenten krijgen per direct andere taken toegewezen, waaronder recherchewerk en politiewerk op wijkniveau in de miljoenenstad.

"Dit is het politiewerk van 21ste eeuw", zei commissaris Shea tijdens een persconferentie over de ontmanteling. "We moeten dat op een manier doen die vertrouwen creëert tussen agenten en de gemeenschap die zij dienen."

Volgens Shea wordt het tijd dat de NYPD, die met zo'n 36.000 agenten de grootste politie-eenheid in de VS is, verandert. "We kunnen afstand nemen van brute kracht", zei de commissaris.

Onder vuur

De NYPD ligt al enige tijd onder vuur vanwege het politieoptreden bij de recente demonstraties tegen politiegeweld en racisme in de stad. Volgens veel betogers zou de politie te hard hebben opgetreden bij de demonstraties in New York.

Aanleiding voor die protesten was de dood van de zwarte arrestant George Floyd, die overleed nadat een agent in Minneapolis minutenlang met een knie op zijn nek drukte.