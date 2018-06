Politie neemt 234 miljoen euro aan luxegoederen in beslag bij ex-premier Maleisië avh

27 juni 2018



Bron: Belga 0 De luxegoederen die in Maleisië in het corruptieonderzoek naar Najib Razak - tot begin mei nog premier van het land - in beslag zijn genomen, hebben een waarde van naar schatting tot 234 miljoen euro. Dat heeft de politie vandaag gezegd.

Midden mei voerde de politie meerdere huiszoekingen uit in luxeappartementen van Razak. Daarbij werden volgens de speurders omgerekend 116 miljoen ringgit (25 miljoen euro) in contanten in 26 verschillende valuta, ongeveer 12.000 juwelen, honderden luxehandtassen en talrijke horloges in beslag genomen. "De totale kostprijs van al die goederen, ligt tussen de 910 miljoen en 1,1 miljard ringgit", zegt de politie vandaag. Omgerekend gaat het om 194 tot 234 miljoen euro.

Najib, aan de macht sinds 2009, verloor op 9 mei onverwacht de parlementsverkiezingen in Maleisië. Hij moest de duimen leggen tegen de 92-jarige oppositieleider en voormalig premier (1981-2003) Mahathir Mohammed.

De 64-jarige Najib wordt ervan beschuldigd honderden miljoenen dollars te hebben verduisterd uit een ontwikkelingsfonds van de overheid (1MDB). Zelf ontkent de voormalige regeringsleider de beschuldigingen en een onderzoek van de overheid zuiverde eerder zijn naam.

Twee dagen na de verkiezingsnederlaag kondigde Mohammed - die twijfels heeft over de onafhankelijkheid van die nasporing - echter al een nieuw onderzoek aan door de politie. Hij legde Najib een verbod op om het land te verlaten en schorste procureur-generaal Mohamed Apandi Ali, die hij ervan verdenkt Najib mogelijk te hebben geholpen bij het toedekken van de corruptie.