Politie na schietpartij door 17-jarige jongen: “Zouden geen doden gevallen zijn als avondklok was gerespecteerd” “Verdachte van dubbele moord bezocht Trump-rally” RL JV

27 augustus 2020

02u04

Bron: ANP, Business Insider 6 Kyle Rittenhouse, die wordt verdacht van het doodschieten van twee mensen in de Amerikaanse stad Kenosha (Wisconsin) met een semiautomatisch wapen, bezocht in januari nog een massabijeenkomst van president Donald Trump. Uit de sociale media-uitingen van de 17-jarige zou blijken dat hij geobsedeerd is door de politie. De sheriff van Kenosha zegt ondertussen dat er geen dodelijke slachtoffers zouden zijn gevallen “als de demonstranten de avondklok hadden gerespecteerd”. Agenten bedankten de gewapende burgermilities bovendien voor hun “hulp”. Ook Rittenhouse behoorde tot zo’n groep.



De 17-jarige Kyle Rittenhouse werd gisteren aangehouden in een kleine plaats op 20 kilometer van Kenosha, Antioch in de staat Illinois. Rittenhouse was naar Kenosha in Wisconsin gegaan omdat hij zich, naar eigen zeggen, verplicht voelde eigendommen en levens te helpen beschermen. In Kenosha is het al dagen onrustig nadat de politie er de zwarte man Jacob Blake met zeven kogels in zijn rug neerschoot bij een politiecontrole.

Op videobeelden is te zien dat Rittenhouse, met een semiautomatisch wapen van het type AR-15, een groep demonstranten doorkruist. Iemand roept: “Die kerel heeft iemand neergeschoten.” Rittenhouse wordt achternagezeten, struikelt en begint dan op mensen te schieten. Hij doodt twee personen, een derde slachtoffer zou zijn arm verliezen. Als minderjarige mocht Rittenhouse zijn wapen volgens de wet niet in het openbaar dragen.



Meteen komen politiewagens aangereden, maar de jongeman wordt niet gearresteerd. Rittenhouse houdt soms zijn handen in de lucht, dan weer zijn AR-15. Enkele voertuigen passeren hem, Rittenhouse lijkt hen na te wuiven. Pas uren later zou Rittenhouse thuis worden gearresteerd.

It is being reported that the shooter is a 17 year old who drove to #Kenosha from Antioch, Illinois with an AR-15 looking for trouble. He murdered 2 people and wounded a man who will lose his arm as a result.



De tiener uit de aangrenzende staat Illinois zat in januari nog op de eerste rij bij een bijeenkomst van president Trump in Des Moines, zo blijkt nu. Rittenhouse plaatste een Tiktok-video van de bijeenkomst op zijn sociale media. Op foto's is te zien hoe hij met een witte pet op enkele meters van Trump af zit.

Naast berichten waarin hij zijn steun betuigt aan Trump, staan er vooral foto's met vuurwapens en 'blue lives matter'- berichten op de sociale media van Rittenhouse. Die laatste leus, die in reactie op de 'black lives matter'-beweging verwijst naar de politieagenten die in de VS tijdens het uitoefenen van hun werk zijn gedood, is populair in extreemrechtse kringen.

Obsessie

De obsessie van Rittenhouse met de politie ging verder dan alleen steunbetuigingen. De tiener zou hebben meegedaan aan een oriëntatieprogramma van de lokale politie, bevestigt die. Deelnemers mochten daarbij onder meer met agenten meerijden en schietoefeningen doen. De politie heeft de beschrijving van het programma van zijn website verwijderd.

“Als de mensen de avondklok niet hadden overtreden, zou de situatie misschien niet zijn gebeurd”

De politie en het stadsbestuur gaven de namen van de dodelijke slachtoffers en van de vermoedelijke schutter niet vrij. Er werd enkel meegedeeld dat het om een 26-jarige burger uit Silver Lake en een 36-jarige uit Kenosha ging. Een 26-jarig slachtoffer uit West Alice raakte gewond. De autoriteiten wezen wel met de vinger naar al wie zich niet aan de avondklok van 20 uur had gehouden. “Personen die nog buiten bleven na de avondklok raakten betrokken bij enige opschudding en er werden mensen doodgeschoten”, zei politiechef Daniel Miskinis. “Als de mensen de avondklok niet hadden overtreden, zou de situatie die zich afspeelde, misschien niet zijn gebeurd.” Burgemeester John Antaramian zei dat “de avondklok er net is om mensen te beschermen.”

De sheriff van Kenosha County, Dan Beth, kantte zich op de persconferentie tegen de gewapende burgermilities. Maar op het terrein is op videobeelden te zien hoe agenten die milities net bedanken voor hun aanwezigheid in de straten. Ze gaven de gewapende burgers water, ook aan Rittenhouse. “We appreciëren écht wat jullie doen”, klonk het door de intercom van de gepantserde politiewagens. Het is niet duidelijk of dat voor of na het de dodelijke schietpartij van Rittenhouse was.

Jacob Blake

Het is onrustig in Kenosha sinds de politie de ongewapende zwarte man Jacob Blake zeven maal in de rug schoot. Het leidde deze week tot protesten en plunderingen op grote schaal waarbij na verloop van tijd ook spontaan gevormde burgermilities gewapend de straat op gingen om mensen en eigendommen te beschermen.

Sinds de dood van de zwarte arrestant George Floyd door het handelen van een witte politieagent in Minneapolis, eind mei, wordt er in de hele VS massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld, waarbij de protesten geregeld gepaard gingen met rellen en plunderingen.



