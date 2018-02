Politie muilkorft neonazi's in Dresden EB

18 februari 2018

00u03

Bron: DPA, ANP 0 De politie heeft een protestbijeenkomst van neonazi's in het centrum van Dresden voortijdig beëindigd op verdenking van opruiing. De betoging op het Postplatz was georganiseerd door Holocaust-ontkenner Gerhard Ittner, die een strafblad heeft wegens zijn racistische en antisemitische sympathieën. Tegen twee sprekers is een aanklacht ingediend, liet de hoofdcommissaris zaterdagavond weten.

Ittner kreeg tot zijn grote woede en die van de deelnemers het verzoek op te krassen. Hij maakte de agenten uit voor "landverraders" en wilde hen aanvliegen. Trawanten hielden hem tegen. Ittner voerde niet zelf het woord omdat tegen hem nog een strafzaak loopt.

Op de demonstratie waren ongeveer 200 rechtsextremisten afgekomen. Het ging al snel mis. Toen ze als in de nazitijd het Duitslandlied aanhieven, schakelde de politie meteen de stroom van de geluidswagen uit. Nadat de meute uiteen was gegaan probeerde een groep, met tegendemonstranten dreigend in de buurt, toch nog naar de Frauenkirche te marcheren. De politie hield hen tegen. Uiteindelijk kregen 81 personen een straatverbod voor het centrum van Dresden.

