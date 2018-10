Politie moet veiligheid in Franse scholen garanderen TTR

26 oktober 2018

12u23

Bron: Belga 2 Frankrijk wil met de aanwezigheid van politie de scholen opnieuw veiliger maken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vandaag gezegd. Aanleiding is een incident waarbij een leerling een lerares bedreigde met een nagemaakt wapen in een voorstad van Parijs.

De agenten zouden vooral ingezet worden in "de moeilijkste wijken" op bepaalde momenten van de dag wanneer er veel spanningen zijn, als de directeur daarmee akkoord gaat, preciseerde de minister. Hij stelde ook dat er per wijk een aanpak nodig is en dat een nationaal plan weinig zin heeft.

Het is belangrijk dat de scholen een veilige plaats zijn waar zowel leerkrachten als leerlingen beschermd worden tegen "onaanvaardbaar geweld", verklaarde Castaner nog. Het incident in de school in de voorstad van Parijs is niet het eerste. Begin deze maand bedreigden vier leerlingen in Le Havre hun leerkrachten wiskunde en Engels met valse wapens.



De minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer pleitte eerder al voor gespecialiseerde scholen voor leerlingen tussen de 13 en 18 jaar, waar ook personeelsleden werken met een achtergrond bij het leger en de politie. Verder moet het geweld systematisch gerapporteerd worden, moeten er educatieve sancties komen en moeten mobiele beveiligingsteams versterkt worden.

President Emmanuel Macron riep eerder op om maatregelen te nemen zodat gelijkaardige incidenten niet meer voorvallen. Hij noemde het "onaanvaardbaar" dat een leerkracht bedreigd wordt.