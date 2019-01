Politie moet drie keer ingrijpen op treinstation Zwolle, man met bijl opgepakt Hanne Coops

06 januari 2019

17u20

Bron: AD 0 Chaos op het treinstation van Zwolle: bij drie incidenten hield de politie vijf verdachten aan, onder hen een man met een bijl. Er zou ook een bommelding geweest zijn. Op beelden is te zien hoe een arrestatieteam twee treinreizigers oppakt.

Het treinverkeer lag urenlang plat. Er ontbreken nog veel details. “Maar voor zover we weten, gaat het om drie incidenten die niets met elkaar te maken hebben”, meldt de politie via twitter. Twee van de vijf verdachten zouden opgepakt zijn omdat ze rookten op het toilet.

Vanwege het eerste incident werd een deel van het Zwolse station afgesloten en waren op de perrons agenten met kogelwerende vesten te zien. De trein hield halt en alle passagiers werden er een voor een uitgehaald.

“Weet niet wat me overkomen is”

Waarom de twee mannen aangehouden werden, is voorlopig nog niet bekend. Berichten over een bommelding kon de politiewoordvoerder niet bevestigen. Een deel van de passagiers verliet de trein met de handen op het hoofd. “Opeens kwam de politie de trein in”, vertelt een ooggetuige. “Ze riepen: ‘politie, handen op je hoofd!’ Ze kwamen met zo’n schild naar voren door de trein. We moesten er allemaal uit en toen zag ik twee mensen in handboeien zitten op hun knieën. Ik weet niet zo goed wat me is overkomen.”

Een halfuurtje nadat bekend werd dat twee personen aangehouden waren, gaf de politie het station vrij en kon het treinverkeer hervat worden. Kort daarna kwam echter een melding binnen over twee mensen die in het toilet van een trein aan het roken waren. Het arrestatieteam was nog aanwezig en pakte het tweetal op. Daarna werd nog een man met een bijl aangehouden.