Politie Mexico ontdekt 32 massagraven in deelstaat Veracruz, 166 lichamen gevonden IB

07 september 2018

01u17

Bron: ANP 2 De Mexicaanse politie heeft 32 massagraven ontdekt in de Mexicaanse deelstaat Veracruz. Het openbaar ministerie maakte op een persconferentie bekend dat in totaal 166 lichamen zijn gevonden.

De vondsten werden gedaan nadat een anonieme tipgever begin vorige maand aangaf waar de lichamen waren gedumpt. De exacte locaties zijn niet bekendgemaakt. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de stoffelijke resten er vermoedelijk al meer dan twee jaar lagen.

Het is niet de eerste keer dat in Veracruz massagraven zijn ontdekt. De oostelijke deelstaat gaat gebukt onder geweld tussen rivaliserende drugsbendes. In maart vorig jaar werd er een massagraf ontdekt met zo'n 250 schedels.

