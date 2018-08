Politie meldt doorbraak in zaak-Nicky Verstappen, Nederlands jongetje (11) dat in 1998 verdween en dood werd gevonden mvdb

22 augustus 2018

08u51

Bron: ANP 0 Er is een 'belangrijke doorbraak' in het onderzoek naar de dood van de elfjarige Nederlandse jongen Nicky Verstappen (1987-1998). Het Openbaar Ministerie en de politie in Nederlands Limburg houden straks een persconferentie om de details van die doorbraak te vermelden.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide, een natuurgebied in de zuidoostelijke gemeente Brunssum in Nederlands Limburg. De volgende avond werd zijn lichaam vlak bij het kamp gevonden.

De doorbraak betekent mogelijk dat een DNA-match is gevonden in het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. Daarbij hebben meer dan 15.000 mannen DNA afgestaan. De politie hoopte een DNA-familieprofiel te krijgen, als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld komt. Via hen zou mogelijk de man kunnen worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.

Een tweet van de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, is jubelend. "Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day!"

BREAKING NEWS: Jaaaa....! Er is - eindelijk - een DOORBRAAK in de zaak van Nicky Verstappen! Hoera! Met de familie zal ik om 12:00 uur op persco van politie/justitie in Maastricht een uitgebreide verklaring afleggen. Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day! pic.twitter.com/Mk0Mb35m2J Peter R. de Vries(@ PeterRdeV) link