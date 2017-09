Politie meent te weten wie mysterieuze clown was die 27 jaar geleden aanbelde bij Marlene (40) en haar kogel in gezicht schoot Koen Van De Sype

Het lijkt erop dat het de Amerikaanse politie gelukt is om een bijzonder vreemde moordzaak van 27 jaar geleden op te lossen. Marlene Warren (40) uit Wellington in Florida schrok toen ze op 26 mei 1990 de voordeur opendeed en een clown zag staan. Zonder een woord te zeggen, nam hij een pistool en schoot hij haar in het gezicht. Daarop verdween hij weer. Jarenlang was er geen spoor naar de dader, maar nu is er toch een aanhouding verricht. En het blijkt iemand die de vrouw kende.

De clown droeg een masker, een oranje pruik en een kleurrijk kostuum. Hij had bloemen bij zich en twee ballonnen. Op de ene stond een afbeelding van Sneeuwwitje, op de andere het opschrift 'Je bent de beste'. "Toen het slachtoffer de bloemen en de ballonnen wilde aannemen, werd ze neergeschoten voor de ogen van haar zoon en zijn vriendjes", verklaarde woordvoerder Bob Ferrell van de politie van Palm Beach County de dag na de moord. "Zo ver we weten, werd er niets gezegd. Dit is het vreemdste wat ik mijn 19-jarige carrière al heb gezien."

Een van de eerste verdachten die de politie in het vizier kreeg, was de man van het slachtoffer. Volgens familie en vrienden hadden Michael en Marlene immers huwelijksproblemen. Maar het gerecht slaagde er niet in om de zaak hard te maken. Tijdens het onderzoek werd wel het autoverhuurbedrijf van de man onder de loep genomen en hij vloog in 1992 uiteindelijk in de gevangenis voor diefstal, afpersing en knoeien met de kilometertellers van zijn wagens. (lees hieronder verder)

Michael zat drie jaar achter de tralies en verdween kort na zijn vrijlating van de radar. In 2002 kwam hij weer boven water en huwde hij met Sheila Keen, die nog voor zijn autobedrijf had gewerkt. Die laatste had vier maanden na de moord ook de aandacht van de politie getrokken, toen bekend raakte dat zij al een hele tijd in het geheim een relatie had met Michael. Maar ook tegen haar was er geen bewijs gevonden.

Doorbraak

De doorbraak in het dossier kwam er in 2014, toen de zaak op vraag van het Openbaar Ministerie heropend werd. Er was immers nieuwe technologie op de markt die toeliet om de dna-sporen op het bewijsmateriaal opnieuw te testen. En deze keer zou dat wél tot een arrestatie leiden.

Het was Sheila Keen Warren (54) die deze week in boeien werd weggeleid. De vrouw werd opgepakt in Abindon, Virginia en beschuldigd van moord met een vuurwapen. Ze zal waarschijnlijk uitgeleverd worden aan Florida. Haar echtgenoot was erbij toen de politie haar oppakte, maar het is nog niet duidelijk of hij ook iets te maken heeft met de dood van zijn voormalige vrouw. (lees hieronder verder)

Sheila Keen Warren bij haar aanhouding.

"We hebben de afgelopen 27 jaar duizenden manuren in deze zaak gestoken", zei Fred Newman, de sheriff van Washington County, gisteren op een persconferentie. "We zijn meer dan tevreden dat we dit dossier mee tot een succesvol einde hebben kunnen brengen."