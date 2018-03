Politie Maastricht bekogeld met glas en steen jv

24 maart 2018

11u21

Bron: anp 0 Een boze menigte van tientallen mensen heeft zich in Maastricht, in Nederlands-Limburg, tegen de politie gekeerd. Dat gebeurde vanochtend vroeg aan de Boschstraat in het centrum van de stad.

Agenten werden bekogeld met glas en stenen. Ze hebben de meute met politiehonden uit elkaar gedreven. Enkele mensen werden gebeten. Uiteindelijk werd een persoon opgepakt.

Het geweld volgde op een vechtpartij in een uitgaansgelegenheid. Toen de politie daar arriveerde, was het geweld al beëindigd, maar de sfeer op straat bleef grimmig. Na ongeveer een halfuur was de rust hersteld, aldus de Nederlandse politie.