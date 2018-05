Politie Los Angeles schoot ongewapende dakloze dood en moet nabestaanden nu twee miljoen dollar ADN

11 mei 2018

06u30

Bron: ANP 0 De politie van Los Angeles moet aan de nabestaanden van een dakloze man met psychische problemen die in 2015 door agenten werd doodgeschoten twee miljoen dollar (1,67 miljoen euro) schadevergoeding betalen. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse stad bepaald in een proces van de nabestaanden tegen de politie.

LAPD officers found liable in Skid Row shooting death of Charly "Africa" Keunang https://t.co/Aoe6nJ24qC pic.twitter.com/zShCibhzX7 Los Angeles Times(@ latimes) link

Van het incident stond al snel een video op internet waarop het fatale schot te zien was. De dakloze man is op de beelden met meerdere agenten in gevecht als ze hem staande proberen te houden. Daarna is te horen dat hij zijn wapen moet laten vallen. Vervolgens worden vijf schoten gelost. Na de fatale schoten bleek dat de man geen wapen bij zich had.

Het vonnis komt nadat een jury bepaalde dat een agent en zijn chef verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer. In 2016 weigerde de openbaar aanklager de betrokken agenten nog te vervolgen. De aanklager was toen van mening dat de agenten zich aan de regels hadden gehouden.