Politie Londen gaat systeem met gezichtsherkenning gebruiken

24 januari 2020

17u46

Buitenland Agenten in Londen krijgen de beschikking over een nieuw wapen: gezichtsherkenning. Speciale camera's moeten mensen in een massa scannen en de gezichten vergelijken met een database. Wanneer ze iemand zien die gezocht wordt, slaat het systeem Live Facial Recognition alarm.

Live Facial Recognition werd al een tijd getest. Daaruit bleek dat het aan alle kanten hapert, de meeste 'herkende' personen bleken onschuldig en hadden niets misdaan.



Toch is de Metropolitan Police ervan overtuigd dat het systeem de moeite waard is: “Technologie neemt het traditionele politiewerk niet over. Dit is een systeem dat agenten een hint geeft, dat die persoon misschien degene is naar wie je zoekt, maar het is altijd de beslissing van de agent om erop te reageren.”