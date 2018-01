Politie lokt moeder in de val die maagdelijkheid 13-jarige dochter probeert te verkopen voor 22.000 euro avh

19 januari 2018

13u53

Bron: Daily Mirror 28 De 35-jarige Russische Irina Gladkikh vloog met haar 13-jarige dochter naar Moskou om haar maagdelijkheid er te verkopen aan een rijke zakenman. Die zou daar 22.000 euro voor hebben willen neertellen. Maar ze wist niet dat de politie eigenlijk een val had opgezet.

Samen met een vriendin trok de 35-jarige immomakelaar naar de Russische hoofdstad om een rijke zakenman te ontmoeten. Die zou anderhalf miljoen roebel (22.000 euro) neertellen voor “de eerste nacht” van haar dochter. Nadat ze het geld had ontvangen, sloegen agenten haar in de boeien. Ook haar meegereisde vriendin werd in de boeien geslagen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een video verspreid waarin Gladkikh wordt ondervraagd. “We zijn naar Moskou gekomen om een rijke man te ontmoeten. Hij zou ons financiële hulp bezorgen in ruil voor seksuele diensten door mijn dochter”, vertelt ze.