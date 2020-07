Politie kraakt ‘EncroChat’: 20 miljoen berichten van criminelen onderschept HR

02 juli 2020

12u51

Bron: ANP, Europol, Eurojust 34 Internationale politiediensten zijn erin geslaagd de geheime chatdienst ‘EncroChat’ uit de lucht te halen. Die werd voornamelijk gebruikt door criminelen. Ongeveer 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers zijn nu in handen van rechercheurs gekomen.

De geheime chatdienst werd uit de lucht gehaald door de politie in Nederland en Frankrijk. De inbeslagname van de 20 miljoen berichten heeft al geleid tot meer dan honderd arrestaties. De Nederlandse politie spreekt van “het grootste rechercheonderzoek in Nederland ooit” en “een goudmijn aan informatie”. EncroChat had meer dan 50.000 gebruikers, onder wie ongeveer 12.000 Nederlanders. De chats hebben ook aanwijzingen voor informatielekken bij overheidsdiensten opgeleverd.

Volgens de politie zullen dan ook nog veel meer aanhoudingen volgen. “Dit levert zo veel bewijs op, daar hadden we anders jarenlang onderzoek voor moeten verrichten. Normaal hebben we een zaak en gaan we op zoek naar bewijs. Nu hebben we een berg aan bewijs binnen en zoeken we daar de misdaadzaken bij. De zaak zoekt geen bewijs, ons bewijs zoekt de zaak. In meer dan honderd opsporingsonderzoeken leveren deze onderschepte berichten bewijs op.”

De Nederlandse onderwereld was grootverbruiker, zegt de politie. Tientallen liquidaties, ontvoeringen en martelingen zouden voorkomen zijn. Ongeveer 10.000 kilo cocaïne, 1500 kilo crystal meth en 20 miljoen euro contant geld zijn in beslag genomen. Negentien drugslabs zijn ontmanteld dankzij de onderschepte berichten.

Antwerpen

Mogelijk zijn ook drugsvangsten in de haven van Antwerpen gekoppeld aan de operatie, maar dat is nog niet duidelijk. Vrijdag werd in de Waaslandhaven nog 3,4 ton cocaïne aangetroffen.

Het onderzoek, dat de naam 26Lemont heeft gekregen, eindigde op 13 juni. Toen kreeg EncroChat door dat rechercheurs meelazen en waarschuwde het zijn gebruikers. Die vernietigden meteen hun telefoons, maar volgens de politie was het toen al te laat voor ze.

Het lukte rechercheurs eerder om de systemen PGP en IronChat te kraken. Ook daardoor kon de politie lezen wat criminelen met elkaar bespraken. Maar volgens de politie is de kraak van EncroChat veel groter.

