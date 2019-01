Politie Kenia arresteert 9 verdachten van aanslag op hotel. 6 verdachten, onder wie Canadees, eerste keer voor rechter verschenen KV ADN

18 januari 2019

17u12

Bron: Reuters, Belga 0 In Kenia zijn negen mensen gearresteerd in verband met de aanslag op een luxehotel in de hoofdstad Nairobi eerder deze week . Zes verdachten zijn vandaag voor een eerste keer voor de rechter verschenen. Bij de aanslag, die meer dan een halve dag duurde, vielen 21 doden.

De vijf mannen die de aanslag tegen het DusitD2-complex uitvoerden, zijn allen omgekomen. Maar ze hebben hulp gekregen. Vijf mannen en een vrouw, onder wie ook een Canadees, verschenen vandaag al in de rechtbank en werden aangehouden voor 30 dagen om “de complexe en internationale onderzoeken” af te werken, zo blijkt uit gerechtsdocumenten.

Telefoongesprekken

De zes zijn nog niet formeel aangeklaagd, maar uit documenten van de speurders blijkt dat ze verdacht worden van “samenzwering om een terreurdaad te plegen” en “lidmaatschap van een terreurgroep”.



Twee van de zes zijn taxichauffeurs die een of meerdere van de terroristen vervoerd zouden hebben. De man die ook de Canadese nationaliteit heeft, zou verdachte telefoongesprekken gevoerd hebben. Een andere man is een verkoper van mobiel bankieren voor gsm-toestellen.

Complex

Het onderzoek loopt ook in buurland Somalië. De terreurgroep al-Shabaab, die de aanslag opeiste, opereert vooral van daaruit. De politie zou onder meer op zoek zijn naar een vrouw die ervan verdacht wordt wapens vanuit Somalië Kenia binnen te smokkelen.

“Het onderzoek in dit dossier is complex en internationaal”, zegt aanklager Noordin Haji. “Het zal veel tijd en middelen vragen om het hele netwerk te achterhalen.” Wat er met de andere arrestanten gebeurt, is voorlopig nog niet duidelijk.

