Politie kamt grotten en bunkers uit op zoek naar ‘Woud-Rambo’: “Hij kan hier langer overleven”

Bron: Bild 0 Sinds zondag proberen meer dan 1.500 manschappen Yves Rausch (31) te klissen in de bosrijke omgeving van het Duitse Oppenau in deelstaat Baden-Württemberg. Inmiddels heeft de politie meer dan 270 tips binnengekregen over de mogelijke schuilplaatsen van de zogenoemde ‘Rambo van het Zwarte Woud’. Agenten hebben vandaag grotten, oude bunkers en gebouwen doorzocht. Maar vooralsnog is er van Rausch geen spoor.



In het naburige Offenburg werd vanochtend nog de identiteit gecontroleerd van een man die veel gelijkenissen vertoonde met de voortvluchtige ‘Woud-Rambo’, maar het was vals alarm.

Volgens Bild leiden de tips toch voornamelijk naar het plaatsje Oppenau waar Rausch zondag vier agenten wist te ontwapenen. Hij vluchtte na de feiten mét de wapens van de agenten het bos in en is sindsdien spoorloos. De politie gaat ervan uit dat hij het ruige terrein daar erg goed kent. ”Yves rausch kent de omgeving op zijn duimpje. Het bos is zijn woonkamer”, zei Reinhard Renter van de politie van Offenburg daarover.

Schuilplaats

Hubert Fischer was als boswachter bijna 40 jaar verantwoordelijk voor het woud rond Oppenau. “Yves Rausch kent de omstandigheden hier, hij heeft zeker de mogelijkheid om hier langer te overleven.”

Bovendien zou de uitgestrektheid van het gebied de ‘Woud-Rambo’ kunnen helpen om zich gedurende lange tijd te verschuilen. “Tachtig procent van dit gebied bestaat uit bos ‘, besloot Fischer.

Schot gelost

De Duitse zender SWR wist te melden dat er woensdagavond een schot werd gelost. Het schot was afkomstig van een pistool van een agent, bevestigde de politie. Niemand raakte gewond. De oorzaak was waarschijnlijk een bedieningsfout.



