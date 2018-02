Politie jaagt op mogelijke seriedoder in Las Vegas en hij lijkt het op daklozen gemunt te hebben Koen Van De Sype

13 februari 2018

10u15

Bron: Twitter, Fox News 0 De politie van Las Vegas is op zoek naar een schutter die de jongste twee weken al zes slachtoffers maakte. Twee van hen overleefden het niet. De aanvallen gebeurden allemaal met hetzelfde wapen en drie van de doelwitten waren daklozen. “Als hij geen seriemoordenaar is, dan is hij goed op weg om er een te worden”, verklaarde politiekapitein Robert Plummer van het Las Vegas Metro Police Department vorige week al.

De feiten gebeurden allemaal tussen 29 januari en 2 februari. Meest recent was de vondst van het lichaam van Michael Hadley (25), op 3 februari. De dakloze man lag in de woestijn ten noordwesten van Las Vegas en werd ontdekt door enkele ruiters in Cold Creek.

Winkelcentrum

Volgens een mededeling van de politie - die dateert van donderdag - lijkt alles erop te wijzen dat de man vermoord is. Het is nog niet duidelijk hoe lang het lichaam er al lag en hoe de man precies aan zijn einde kwam. Ook of de feiten te maken hebben met de andere gevallen, is nog niet bevestigd. (lees hieronder verder)

Volgens de speurders was de man een vertrouwd gezicht in de buurt van Charleston Boulevard en Bruce Street in Las Vegas. Je vindt er een winkelcentrum en talloze restaurants en zaken. De politie is op zoek naar informatie over het incident en waar Hadley zich de jongste weken ophield.

Video

Tien dagen geleden stuurde de politie ook al een schokkende video de wereld in waarop te zien was hoe een dakloze man onder een brug werd neergeschoten door iemand die met de wagen voorbij kwam gereden. Dat was tot nu toe de recentste van de zes aanvallen met hetzelfde vuurwapen. Op beelden van een beveiligingscamera uit de buurt die de politie opvroeg, is de dader te zien terwijl hij uit zijn donkere SUV stapt, op de zwerver toeloopt en twee keer vuurt. Daarna gaat hij ervandoor. De beelden werden opgenomen op 2 februari om kwart na vier ’s morgens.

Homicide detectives need your assistance in solving a recent homicide of a homeless man. Please call 702-828-3521 w/info, or to remain anonymous contact @CrimeStoppersNV at 702-385-5555. #LVMPDnews

VIDEO: https://t.co/qwo7R2td8v pic.twitter.com/E3jVwZOdhY LVMPD(@ LVMPD) link