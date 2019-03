Politie Istanbul stopt vrouwenmars en zet traangas in ADN

08 maart 2019

21u21

Bron: ANP, Belga 3 De politie in de Turkse miljoenenstad Istanbul heeft traangas afgevuurd op een menigte van duizenden vrouwen. Zij hadden zich op Internationale Vrouwendag verzameld bij het Taksimplein en wilden een mars houden.

Honderden agenten van de oproerpolitie blokkeerden de toegang tot de bekende winkelstraat İstiklal Caddesi. Ze gebruikten traangas en pepperspray om de menigte uiteen te drijven. Veel vrouwen besloten vervolgens om zijstraten in te vluchten. Het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht of gewonden zijn gevallen.

Sommige demonstrantes droegen kleurrijke pruiken en maskers. Ze hadden spandoeken bij zich met opschriften als “feministische opstand tegen mannelijk geweld en armoede” en “ik ben vrij geboren en zal vrij sterven”. Ook scandeerden de vrouwen slogans als “we zwijgen niet, zijn niet bang en gehoorzamen niet”.



Videobeelden op de websites van enkele media die kritisch staan tegenover de Turkse regering, zoals T24 en Evrensel, toonden mensen die moesten hoesten door het traangas en hun toevlucht zochten in nabijgelegen gebouwen. In de hoofdstad Ankara vond een soortgelijke mars plaats zonder noemenswaardige problemen.