Politie-inval in Italië legt plannen neo-nazipartij bloot, 19 verdachten opgepakt PVZ

29 november 2019

11u54

Bron: CNN, The Guardian 0 De politie heeft verspreid over heel Italië verschillende invallen gehouden in een onderzoek naar neonazi’s. Daarbij werden 19 extreemrechtse verdachten opgepakt die plannen hadden om een nazipartij op te richten. Er werden ook diverse wapens, explosieven en propagandamateriaal in beslag genomen.

De Italiaanse autoriteiten waren al twee jaar bezig aan een undercoveroperatie naar extreemrechtse militanten. De politie, onder leiding van het anti-maffia en anti-terrorisme departement, hebben in het kader daarvan verschillende invallen gedaan bij verdachten die een“openlijk pro-nazistische, xenofobe, antisemitische partij” wilden opstarten.

Bij die inval vond de politie pamfletten met beledigingen aan het adres van twee parlementsleden van de centrumlinkse Democratische Partij, Emanuele Fiano en Laura Boldrini. Er werden ook wapens, explosieven, boeken over Hitler en Mussolini, nazi-vlaggen, hakenkruisen en ander extreemrechts propagandamateriaal in beslag genomen.

Volgens de politie stonden de verdachten in contact met andere neo-nazistische partijen in het buitenland zoals het Britse Combat 18 en de Portugese extreemrechtse Nieuwe Sociale Orde. De Italiaanse groepering wou op die manier wellicht meer bekendheid vergaren.

In totaal pakte de politie 19 verdachten op. Er loopt een onderzoek naar hen, maar ze zijn voorlopig niet in hechtenis geplaatst. De identiteit van de betrokken personen is niet vrijgegeven.

Aan het hoofd van de organisatie stond een 50-jarige vrouw uit het Noorden van Italië. Ze werkte in de administratieve sector en had geen crimineel verleden. Volgens de Italiaanse politie was ze gekend onder de bijnaam “Hitlers sergeant-majoor”. In haar huis werden onder meer hakenkruisen en ander anti-Semitisch materiaal gevonden.

Een andere verdachte is een 26-jarige vrouw uit Sicilië die een online schoonheidswedstrijd onder de naam “Miss Hitler won. In augustus sprak ze nog op een extreemrechtse conferentie in Lissabon.