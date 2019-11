Politie in opperste staat van paraatheid bij Nederlandse intocht Sinterklaas mvdb

16 november 2019

De blijde intocht van Sinterklaas in Nederland gaat dit jaar ook gepaard met verschillende demonstraties. De goedheiligman komt dit jaar toe in de oostelijke stad Apeldoorn en arriveert niet zoals gebruik per pakjesboot, maar per stoomtrein. Voor het eerst zal de Sint enkel door roetveegpieten worden geassisteerd. Een keuze die niet bij iedereen in goede aarde valt.

In Apeldoorn en andere steden leidt dat tot protest van actiegroepen die Zwarte Piet willen behouden. Op meerdere plaatsen, zoals in Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Nijmegen, gaat actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) dit weekeinde de straat op voor een tegengeluid.



In grootstad Den Haag, waar een bijeenkomst van KOZP vorige week ruw werd verstoord, riep burgemeester Johan Remkes iedereen op zich ‘te gedragen’. Deze week dreigde een ‘verdediger van de Nederlandse cultuur’ zichzelf op te blazen met een bom. Een gemeenteraadslid van de partij GroenLinks werd zelfs met de dood bedreigd door voorstanders van Zwarte Piet. Het kwam tot enkele aanhoudingen. In de stad hebben voorstanders die Zwarte Piet willen behouden afgelopen nacht honderden posters opgehangen. De met behanglijm aangeplakte posters hangen rondom de route van de Haagse intocht (gelijktijdig met de intrede in Apeldoorn). Medewerkers van een schoonmaakbedrijf hebben de opdracht gekregen de affiches zo snel mogelijk te verwijderen. Ook beveiligers helpen mee om ze weg te krijgen. Het is onduidelijk wie er achter de actie zit.

Of het in Apeldoorn tot een confrontatie tussen KOZP en Pro-Pieten komt, laat zich bezien. KOPZ heeft na de keuze voor roetveegpieten gezegd niet te demonstreren bij de landelijke intocht. Enkele Pro-Pieten-aanhangers gekleed als traditionele Zwarte Piet zijn in de stad opgemerkt. Een van hen is Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Hij deelde pepernoten uit.

Toegangswegen afgesloten

Het stadsbestuur van Apeldoorn heeft evenwel uit voorzorg alle toegangswegen naar de binnenstad afgesloten voor verkeer en er zijn poortjes waar de bezoekers doorheen moeten. Voor drie aangekondigde Pro-Pietbetogingen zijn demonstratievakken klaargezet. Wie daar precies komen opdagen en wat hun plannen zijn, is nog de vraag. Ook op andere plaatsen, waaronder Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hoorn, Leeuwarden en Nijmegen, is de politie vandaag in opperste staat van paraatheid.

KOZP heeft voor vandaag de ‘maximale beveiliging’ gevraagd. Via de sociale media heeft de actiegroep aan de achterban een veiligheidsplan met twaalf tips verspreid voor de intocht. Alles volgens de principes van vreedzaam protest, aldus KOZP. ‘Niet alleen komen’, is het devies. ‘Zoek een groepje waar je je bij kunt voegen.’ Borden en spandoeken moeten uit het zich blijven tot de demonstrant op locatie is. “Laat je niet verleiden om te reageren op provocatie, en spreek als het nodig is ook elkaar hierop aan.”