Politie in Oostenrijk vat Nederlandse oplichter die tomatensaus in plaats van beloofde elektronica leverde Caspar Naber

21 april 2020

15u52

De politie in Oostenrijk heeft een 49-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van tientallen gevallen van internetoplichting. Hij zou op verkoopsites elektronische artikelen hebben aangeboden, maar deze na betaling van de kopers niet hebben geleverd. Daarmee verdiende de man volgens de openbaar aanklager in Salzburg tienduizenden euro's.

De Nederlander stond ingeschreven op een adres in Pinzgau, vlakbij Zell am See, maar werd vrijdag opgepakt in Wenen. Hij maakte vanaf half oktober tot april slachtoffers in heel Oostenrijk. De politie heeft bewijzen gevonden van minstens 37 gevallen van internetoplichting, melden Oostenrijkse media. In plaats van de gekochte elektronische artikelen kregen de kopers niets of spullen van lage waarde, zoals tomatensaus.



Nadat zijn accounts op de verkoopplatforms waren geblokkeerd, maakte de man nieuwe accounts aan onder valse namen. De officier van justitie in Salzburg vaardigde eind maart al een arrestatiebevel uit tegen de Nederlander, maar die dook onder. Onderzoek leidde uiteindelijk naar een adres in de Oostenrijkse hoofdstad.