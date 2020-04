Politie in Manchester legt 660 feestjes stil in vier dagen tijd JG

09 april 2020

12u31

Bron: Belga 3 De politie van Manchester heeft vandaag de bevolking opgeroepen de lockdownmaatregelen van de Britse regering strikt op te volgen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De politiedienst moest de voorbije vier dagen liefst 660 feestjes stilleggen in Manchester.

De vrees van de politie is dat tijdens het paasweekend de festiviteiten nog zullen toenemen, ook omdat het weer in Groot-Brittannië uitstekend is.

In totaal stelde de politie in Manchester tussen vorige week zaterdag en afgelopen dinsdag 1.132 inbreuken op de lockdownmaatregelen vast. Het ging om 494 feestjes binnenshuis en 166 bijeenkomsten op straat. Er waren verder ook ettelijke sportieve evenementen en bijeenkomsten in parken.

"We begrijpen dat mensen in deze periode graag bij familie en vrienden zijn, maar het is absoluut noodzakelijk de richtlijnen van de regering op te volgen", verklaarde hoofdcommissaris Ian Hopkins. "Dit is nodig om onze families en de gemeenschap te beschermen. De gezondheidswerkers doen er alles aan om deze uiterst besmettelijke infectie tegen te gaan. Ik wil iedereen aanraden zich thuis te amuseren met gezinsleden, maar verder geen contact te hebben met anderen."

Verschillende politiediensten in Groot-Brittannië maken zich zorgen en vroegen de regering al hen van extra middelen te voorzien.

De regering raadde de Britse burgers aan enkel het huis te verlaten voor het kopen van voedsel, medische noden of om eenmaal per dag te sporten. Scholen, bars en restaurants werden gesloten. De regering vraagt burgers ook zo weinig mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken.

Meer over Manchester

Groot-Brittannië