Politie in Hongkong werkt 12-jarig meisje hardhandig tegen de grond TTR

08 september 2020

11u45

Bron: CNN 2 De politie in Hongkong heeft een 12-jarige meisje hardhandig aangepakt, zo is te zien op videobeelden. De moeder van het meisje verklaarde dat haar dochter tekenspullen wilde kopen toen ze plots tussen demonstranten terechtkwam. De politie tackelde het meisje en duwde haar op de grond.



De familie vertelt aan verschillende media dat hun dochter niet deelnam aan het protest in Hongkong. Ze was wel op weg naar een winkel om tekenmateriaal te kopen. Toen het meisje plots tussen de demonstranten terechtkwam en de politie zag, schrok ze en wilde ze weglopen. Volgens de politie was dat “erg verdacht”. De agenten renden achter het meisje, tackelden haar en duwden haar op de grond.

De moeder van het meisje is van plan een klacht in te dienen tegen de agenten die haar dochter op een gewelddadige manier arresteerden. Ook kreeg hun dochter een boete omdat ze de coronamaatregelen niet respecteerde door middenin een protest te zitten. Het meisje had blauwe plekken en schaafwonden. In een verklaring deelde de politie mee dat er “een minimum aan geweld” werd gebruikt.

In Hongkong heeft de politie afgelopen zondag minstens negentig demonstranten opgepakt tijdens een betoging tegen het uitstel van de verkiezingen en tegen de omstreden Chinese veiligheidswet. De protesten zijn al sinds juni aan de gang. De demonstranten begonnen aanvankelijk met een protest tegen een omstreden uitleveringswet, die wet werd uiteindelijk ingetrokken. Maar de protesten zijn blijven aanhouden omdat pro-democratische aanhangers de toenemende invloed van China op Hongkong bekritiseren en vrezen.