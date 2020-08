Politie in Hongkong doet grote drugsvondst

31 augustus 2020

Bron: Belga

De politie van Hongkong heeft zondag in een fabriek in de plaats Fanling 178 kilo heroïne, crystal meth en ketamine gevonden. Dat meldt de South China Morning Post. Het gaat om de grootste drugsvangst in Hongkong van dit jaar.